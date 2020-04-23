«Мойся у себя в ванной»: Семенович ответила Водонаевой на критику полных людей

В свое время телеведущая имела неосторожность сказать, что никогда не зайдет в бассейн, если там уже плавает толстый человек.

40-летняя Анна Семенович ответила Алене Водонаевой на критику полных людей. Некоторое время назад в гостях у Алены Жигаловой телеведущая имела неосторожность сказать, что достаточно брезгливо относится к толстым. Если она увидит, что в бассейне плавает человек с лишним весом, то сама она туда не зайдет.

Имеющая достаточно объемные формы Анна на формулировку отреагировала неоднозначно. Алене Жигаловой Семенович объяснила, что является сторонницей бодипозитива, поэтому такие умозаключения для нее неприемлемы. У артистки есть свои представления, что для женщины хорошо, но она их старается никому не навязывать.

Что касается Водонаевой, то Семенович была непреклонна.

«Ну не плавай. Иди, мойся у себя в ванной, какие проблемы-то? Лично мне кажется, что полные люди очень милые и классные. Некоторым людям просто очень нужно пиариться: кто-то живет за счет скандалов, кто-то еще за счет чего-то. У нас полстраны полных людей», — озвучила свои соображения она в YouTube-шоу «Алена, блин».