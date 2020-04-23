«Самой заработать сложно»: Семенович поделилась историей приобретения 170-метровой квартиры

40-летняя Анна Семенович поделилась историей появления своих 170-метровых апартаментов в центре Москвы. Незамужняя артистка никогда не скрывала – в послужном списке ее возлюбленных неоднократно появлялись зажиточные мужчины. С человеком же, который зарабатывает хотя бы 100 тысяч рублей в месяц, встречаться Семенович не будет, поскольку ее гонорары многократно превышают эту сумму.

Что касается подаренной ей квартиры, Семенович подчеркивает – сама бы она заработать на крышу над головой в столице, скорее всего, не смогла, поэтому к презенту отнеслась с большим воодушевлением.

«Есть мужчины, которые даже жене и детям ничего не оставляют, а есть такие, которые говорят: «Аня, спасибо тебе за эти крутые года. Мне было круто с тобой, я каждый день был счастлив. Я хочу тебя за это отблагодарить, потому что самой заработать на квартиру сложно. Я не хочу, чтобы ты зависела ни от какого мужчины», — практически дословно припомнила она слова любовника.

Свои высокие запросы Семенович объяснила просто – ее супруг должен суметь обеспечить ее и ребенка, если вдруг Аня все же соберется стать матерью. Певица подмечает – неоднократно она была свидетельницей случаев, когда женщины, занимающиеся бизнесом, бросали все, чтобы стать примером для своего ребенка. Если такое произойдет с ней самой, она хочет быть уверенной – в нищете жить не придется.