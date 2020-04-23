«С детьми торопиться необязательно»: Дарья Мельникова упомянула о проблемах в семье

28-летняя Дарья Мельникова призналась, что жалеет о раннем рождении сыновей. Напомним, артистка, наибольшую известность которой принес сериал «Папины дочки», родила двух мальчиков от коллеги по цеху Артура Смольянинова в 2015 и 2018 годах. Первого сына – Артура актеры долгое время скрывали, но после того, как общественность узнала о прибавлении в семействе, стали активно публиковать домашние кадры.

В новом интервью для журнала Psychologies Даша рассказала, что к замужеству и рождению детей была абсолютно не готова. До 21 года актриса жила с мамой. Родительница помогала дочери в быту и регулярно давала наследнице советы. Решение о том, чтобы съехать от родителей, к Мельниковой пришло внезапно. Практически сразу артистка столкнулась с многочисленными проблемами, ведь к взрослой жизни она была не приспособлена. Многие обязанности по дому пришлось выполнять Смольянинову.

«Рождение детей заставило быстро взрослеть, мне пришлось учиться принимать решения не в спокойном режиме, а в полевых условиях. Поэтому мой опыт такой: торопиться не обязательно. Но поскольку я уже внутри этой системы, я все принимаю и очень благодарна судьбе за такой расклад», — подчеркнула она.

Мельникова также подметила – сейчас в их со Смольяниновым семье не все гладко, однако супруги из любви друг к другу стараются решать проблемы и обходить острые углы. Дарья отмечает превосходные родительские качества супруга – она уверена, что Артур был создан, чтобы стать главой семьи.

«Не все у нас складывается так, как хотелось бы. Но в отношении детей все удачно получилось», — подытожила она.