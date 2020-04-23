«Хочу сделать это сама»: Семенович поделилась планами на рождение детей от молодого любовника

40-летняя артистка скрывает от посторонних глаз нового возлюбленного, который младше ее на 7 лет.

40-летняя Аня Семенович мечтает родить ребенка от своего нового мужчины. Стоит сказать, что исполнительница тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз и старается всячески уйти от вопросов про возлюбленных, однако для Алены Жигаловой певица сделала исключение.

В YouTube-шоу «Алена, блин» Семенович призналась – у нее сейчас действительно есть мужчина. Раскрывать его имя она отказалась, но подметила – избранник младше нее на 7 лет. Обретению судьбы поспособствовала подруга Ани – именно она познакомила артистку с будущим женихом.

«Он прекрасный и молодой. Я обрела его совершенно случайно. Мы не планировали влезать в серьезные отношения, это должен был быть летний роман. А потом он перерос в какое-то тепло», — отметила она.

Семенович также подчеркнула – она, как и любая девушка, задумывается о замужестве, однако конкретную дату назвать она не может.

«Встретить такого же человека, как ты, очень сложно. Он такой же веселый, позитивный, как и я. Самодостаточный, увлекающийся, изучает эзотерику и философию. Мне с ним легко, он не выносит мне мозг», — разоткровенничалась она.

Задумывается Семенович и над рождением детей. Сейчас бывшей фигуристке уже 40 лет, медики называют таких женщин «старородящая», но саму Аню это абсолютно не тревожит.

«У меня со здоровьем все в порядке. Я планирую сделать это сама. Если будут проблемы, но рассмотрю варианты, но пока все хорошо. Вообще, двух хочу. И всегда хотела», — резюмировала она.