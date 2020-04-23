«Марат Башаров рассказал, зачем бил своих жен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева

«Это для меня достаточно закрытая тема»: Мороз отказалась обсуждать свадьбу экс-мужа с Собчак

Андрей Малахов откровенно пообщался с актрисой. Девушка не смогла сдержать слез в студии.

«Это для меня достаточно закрытая тема»: Мороз отказалась обсуждать свадьбу экс-мужа с Собчак
Дарья Мороз. фото: globallookpress.com/

Многие телезрители следят за программой «Танцы со звездами», которая спустя несколько лет вернулась на канал «Россия 1». Одной из самых эффектных пар нового сезона проекта были Дарья Мороз и Святослав Герасимов, но на днях они покинули шоу. Даже члены жюри оказались шокированы подобным вердиктом зрительского голосования. Опечалился и Андрей Малахов. Он пригласил Мороз в свое шоу «Прямой эфир».

«Я считал, что вы идете на победу, каждый номер придуман, все сделано… У тебя замечательная пластика, ты на голову выше всех участников», — поделился впечатлениями Малахов. «Такое непростое время. И театр закрыт, и нет возможности реализовывать творчески. Этот проект стал для меня каким-то невероятным, вдохновением. Совершенно неожиданно, честно говоря. Как я дотанцевала, честно, не помню. Потому что это было действительно очень неожиданно, очень обидно, очень грустно», — высказалась актриса.

По ее словам, она может многим показаться строгой, но отчасти так и есть. «Так меня воспитала мама», — подчеркнула Дарья. Она добавила, что реакции публики, поддержка — очень ей помогли. Малахов вспомнил самые непростые эпизоды из жизни героини: развод, свадьбу бывшего мужа на Ксении Собчак, смерть матери Марины Левтовой, сериал «Содержанки».

Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

По словам артистки, когда она вернулась домой после эфира, то всю ночь плакала. «Я много ревела. Потом сидели с друзьями, со Святославом, разговаривали, обсуждали всю ситуацию. Они меня поддерживали, было классно», — поделилась девушка. По ее словам, партнер по танцам был вообще раздавлен и не понимал, что произошло. Мороз отметила, что ей очень обидно за Святослава Герасимова. В студии показали видео с хореографом, где он поддерживает партнершу. Актриса даже прослезилась, слушая своего нового друга.

Она призналась, что отец Юрий Мороз расстроился из-за того, что она покинула проект. Он позвонил и поддержал дочь. Малахов поинтересовался у своей гостьи, что ей было больнее переживать, свадьбу Константина Богомолова и Собчак или уход из «Танцев со звездами».

Фото: кадр из передачи «Прямой эфир»

«Константин вообще никак не отреагировал. Он всегда очень иронично относился к моему участию в такого рода проектах. Он никак не отреагировал, никак не прокомментировал. Это для меня достаточно закрытая тема, что я чувствовала когда… Я не думаю, что я готова об этом всерьез говорить. Человек имеет право проявляться так, как он хочет. И мое мнение в конечном итоге не имеет никакого значения. Если говорить по градации свежести эмоций, то мне было конечно грустнее сейчас. А ту ситуацию я даже не оцениваю», — пояснила Дарья.

Малахов устроил сюрприз актрисе. Узнав, что она хотела бы вернуться в шоу, телеведущий запустил голосование. Если зрители захотят и  проголосуют, то уже на этой неделе Мороз и ее партнер вернутся в «Танцы со звездами».

Тэги

Андрей МалаховДарья МорозМороз новостиНовости googleпрограмма «Прямой эфир»Шоу "Танцы со звездами"
Loading...