«Это для меня достаточно закрытая тема»: Мороз отказалась обсуждать свадьбу экс-мужа с Собчак

Многие телезрители следят за программой «Танцы со звездами», которая спустя несколько лет вернулась на канал «Россия 1». Одной из самых эффектных пар нового сезона проекта были Дарья Мороз и Святослав Герасимов, но на днях они покинули шоу. Даже члены жюри оказались шокированы подобным вердиктом зрительского голосования. Опечалился и Андрей Малахов. Он пригласил Мороз в свое шоу «Прямой эфир».

«Я считал, что вы идете на победу, каждый номер придуман, все сделано… У тебя замечательная пластика, ты на голову выше всех участников», — поделился впечатлениями Малахов. «Такое непростое время. И театр закрыт, и нет возможности реализовывать творчески. Этот проект стал для меня каким-то невероятным, вдохновением. Совершенно неожиданно, честно говоря. Как я дотанцевала, честно, не помню. Потому что это было действительно очень неожиданно, очень обидно, очень грустно», — высказалась актриса.

По ее словам, она может многим показаться строгой, но отчасти так и есть. «Так меня воспитала мама», — подчеркнула Дарья. Она добавила, что реакции публики, поддержка — очень ей помогли. Малахов вспомнил самые непростые эпизоды из жизни героини: развод, свадьбу бывшего мужа на Ксении Собчак, смерть матери Марины Левтовой, сериал «Содержанки».

По словам артистки, когда она вернулась домой после эфира, то всю ночь плакала. «Я много ревела. Потом сидели с друзьями, со Святославом, разговаривали, обсуждали всю ситуацию. Они меня поддерживали, было классно», — поделилась девушка. По ее словам, партнер по танцам был вообще раздавлен и не понимал, что произошло. Мороз отметила, что ей очень обидно за Святослава Герасимова. В студии показали видео с хореографом, где он поддерживает партнершу. Актриса даже прослезилась, слушая своего нового друга.

Она призналась, что отец Юрий Мороз расстроился из-за того, что она покинула проект. Он позвонил и поддержал дочь. Малахов поинтересовался у своей гостьи, что ей было больнее переживать, свадьбу Константина Богомолова и Собчак или уход из «Танцев со звездами».

«Константин вообще никак не отреагировал. Он всегда очень иронично относился к моему участию в такого рода проектах. Он никак не отреагировал, никак не прокомментировал. Это для меня достаточно закрытая тема, что я чувствовала когда… Я не думаю, что я готова об этом всерьез говорить. Человек имеет право проявляться так, как он хочет. И мое мнение в конечном итоге не имеет никакого значения. Если говорить по градации свежести эмоций, то мне было конечно грустнее сейчас. А ту ситуацию я даже не оцениваю», — пояснила Дарья.

Малахов устроил сюрприз актрисе. Узнав, что она хотела бы вернуться в шоу, телеведущий запустил голосование. Если зрители захотят и проголосуют, то уже на этой неделе Мороз и ее партнер вернутся в «Танцы со звездами».