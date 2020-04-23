«Начала бить меня при ребенке»: Башаров изобличил бывшую супругу в домашнем видео

Актер оказался в центре скандала. Он решил показать, что на самом деле происходило у него дома перед тем, как бывшая пассия ворвалась к нему в квартиру.

Марат Башаров не раз становился ньюсмейкером. Многие помнят, как он со скандалом развелся с актрисой Екатериной Архаровой. В эфире одного из ток-шоу она обвинила звезду в рукоприкладстве. Когда артист женился на молодой поклоннице Елизавете Шевырковой, многие надеялись, что он обрел настоящее семейное счастье. В 2016 году она родила ему сына Марселя, а спустя два года подала на развод и тоже заверила общественность, что муж ее избивал.

В последнее время в жизни Башарова происходят странные вещи. Еще недавно он утверждал, что по-прежнему счастлив с Елизаветой, а развод был оформлен просто так. Актер заверял, что они живут вместе. Шевыркова в свою очередь ему противоречила, говоря, что живут они раздельно. А накануне Марат неожиданно опубликовал видео, на котором запечатлена его ссора с бывшей женой. На кадрах Елизавета обвиняет экс-супруга в том, он напился. Башаров в свою очередь жалуется, что она его ударила.

«Ты одному ребенку уже психику сломал, падла. Что ты делаешь с ребенком, падла, просто падла», — говорит девушка и с кулаками бросается на актера.

Башаров решил поделится еще одним роликом. На кадрах он в костюме кенгуру стоит в квартире и зовет наследника, который спускается с нему с улыбкой. Артист внятно разговаривает и спокойно стоит на ногах.

«Кенгуру! А потом, приехала мама, сказала при сыне, что папа пьяный! Начала бить меня при ребёнке оскорблять, называть…. Забрала ребёнка! Который сказал: „А мы с папой тебе цветы собирали…“, увезла его в 3 квартиры, которые папа купил, объединил в одну большую квартиру, отремонтировал, обставил мебелью, техникой, 2 подземных паркинг места подарил, эти 3 квартиры он каждый месяц оплачивает ЖКХ, и написал дарственную на ЕБ! А она, приехав вечером, обвинила меня, что я пьяный», — рассказал Марат.

Он дал понять, что другие детали истории его поклонники смогут узнать в эфире передачи «Секрет на миллион» в субботу, 25 апреля на канале НТВ. А пользователи Сети, в большинстве своем, посчитали, что актер зря выносит сор из избы.