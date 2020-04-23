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«Было несколько не по себе»: Марина Кравец поделилась подробностями недавних родов

Единственная женщина-резидент Comedy Club родила дочь Веронику.

«Было несколько не по себе»: Марина Кравец поделилась подробностями недавних родов
Алена Кравец. Фото: Инстаграм

Недавно ставшая матерью Марина Кравец рассказала, как проходила ее подготовка к родам. Напомним, дочь единственной женщины-резидента Comedy Club появилась на свет 4 апреля в одном из столичных роддомов. Рядом с супругой в важный для нее момент был супруг — продюсер Аркадий Водахов. В беседе с журналистами Кравец призналась: вынашивать и рожать ребенка в условиях коронавируса было все же волнительно, но со своей стороны она постаралась сделать все, чтобы обезопасить малыша: соблюдала все меры гигиены, а также не появлялась в местах массового скопления людей.

Кравец подметила — ей удалось подышать свежим воздухом до того, как в городе ввели режим самоизоляции. Кроме того, юмористка отметила: ей удалось также договориться, чтобы во время родов рядом присутствовал супруг. Сейчас из-за повышенных мер безопасности мужчин в палату не допускают, однако с роддомом и врачами Марине очень повезло. Не наблюдалось паники ни среди специалистов, ни среди молодых мам — каждая сторона понимала свою ответственность и старалась облегчить друг другу жизнь.

«Естественно, было несколько не по себе, волнительно. Но в целом настрой был такой: делай, что должен, и будь, что будет. Я считаю, что раз так произошло, значит, так было нужно. Это и про ситуацию в мире, и в нашей частной жизни», — поделилась соображениями она с журналом «Собака».

Сейчас молодые родители много времени уделяют воспитанию Вероники. Выдавшуюся уникальную возможность Кравец и Водахов воспринимают с благодарностью: если бы не коронавирус, внимание отнимала бы работа.

«Сейчас мы дома, растем. Появился новый человек, а вместе с ним новый график жизни, эмоции и звуки», — подытожила она.

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