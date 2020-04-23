«Марат Башаров рассказал, зачем бил своих жен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева

«Сколько можно давать тупых советов?!»: Лолита отреагировала на поступающие ей предложения

Артистка очень устала от нелепых просьб и требований представителей СМИ.

«Сколько можно давать тупых советов?!»: Лолита отреагировала на поступающие ей предложения
Лолита Милявская. Фото: КУДРЯВЦЕВА ЛАРИСА / Архив "ЭГ"

Певица Лолита Милявская выложила неожиданный пост в свой аккаунт в Instagram. Прежде всего артистка поздоровалась как со своими поклонниками, так и с хэйтерами, им она тоже решила уделять долю внимания. Буквально сразу же Лолита начала жаловаться на однотипные вопросы и просьбы от представителей СМИ. Последней каплей стала просьба от одного из телеканалов, женщину попросили в прямом эфире съесть пять лимонов.

«Сколько можно давать тупых советов?!» — с болью в голосе спрашивает у своих зрителей Милявская.

Напоследок Лолита пожелала своим поклонникам стараться сохранять психику в здоровом виде. Комментаторы тут же бросились поддерживать свою любимицу и жаловать на представителей прессы, а некоторые, наоборот, задались вопросом, а сможет ли звезда и правда на спор съесть сразу пять лимонов? Лолита этот вопрос проигнорировала.

Тэги

InstagramЛолитаЛолита последние новостиНовости googleновости звёзд
Loading...