«Сколько можно давать тупых советов?!»: Лолита отреагировала на поступающие ей предложения

Певица Лолита Милявская выложила неожиданный пост в свой аккаунт в Instagram. Прежде всего артистка поздоровалась как со своими поклонниками, так и с хэйтерами, им она тоже решила уделять долю внимания. Буквально сразу же Лолита начала жаловаться на однотипные вопросы и просьбы от представителей СМИ. Последней каплей стала просьба от одного из телеканалов, женщину попросили в прямом эфире съесть пять лимонов.

«Сколько можно давать тупых советов?!» — с болью в голосе спрашивает у своих зрителей Милявская.

Напоследок Лолита пожелала своим поклонникам стараться сохранять психику в здоровом виде. Комментаторы тут же бросились поддерживать свою любимицу и жаловать на представителей прессы, а некоторые, наоборот, задались вопросом, а сможет ли звезда и правда на спор съесть сразу пять лимонов? Лолита этот вопрос проигнорировала.