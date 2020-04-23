«Я в шоке!»: Наталья Фатеева отрицает, что ее квартира принадлежит помощнику Алибасова

В эфире программы «Пусть говорят» продолжилось обсуждении скандала с участием Лидии Федосеевой-Шушкиной и ее наследников, в ходе которой выяснилось, что нынешний владелец квартиры своей супруги Бари Алибасов переписал недвижимость на личного помощника Сергея Моцаря. Кроме того, один из экспертов телешоу заметил, что доверенное лицо продюсера владеет половиной жилплощади другой легенды советского кинематографа – актрисы Натальи Фатеевой.

Учитывая, что сам Бари Каримович несколько лет назад оказывал поддержку пожилой звезде, многие в студии не усомнились в подлинности сказанного. Но как сообщает «Комсомольская правда», это всего лишь слухи. 85-летняя знаменитая артистка отрицает, что помощник Алибасова имеет какое-либо отношение к ее пятикомнатному пространству.

«Я в шоке! — поразилась Фатеева. – Просто безобразие! Почему мое имя впутали, даже не знаю. И не хочу на эту тему говорить. Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина притворяется и вообще все врет».

Помощника Сергея Моцаря Алибасов действительно приставил к Наталье Фатеевой несколько лет назад. Актриса перенесла несколько операций из-за артроза и нуждалась в поддержке. Пожилая звезда живет одна с котом Филей и не общается с наследниками.