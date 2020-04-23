Карантинная романтика: Шнуров показал новое видео с четвертой супругой

47-летний Сергей Шнуров побаловал подписчиков новым видео с четвертой супругой. Напомним, лидер группы «Ленинград» женился на Ольге Абрамовой после скандального расставания с предыдущей возлюбленной – Матильдой.

С момента, когда Шнуров взял в жену Абрамову, личную жизнь он предпочел увести в тень. Однажды на передаче «Центральное телевидение» Шнуров рассказал, что не выводит Ольгу в свет, поскольку она сама не любит публичных мероприятий.

На днях же Шнуров вошел во вкус и обнародовал еще одно трогательное семейное видео с женой. В кадре он и Ольга прогуливаются по одиночной тропинке в лесу. Музыкант заботливо обнимает свою супругу, а затем нежно гладит ее по голове. Пара выглядит очень счастливой – по Ольге и Сергею видно, что они наслаждаются чувствами друг к другу и им больше никто не нужен.

Ранее Сергей обнародовал снимок, на котором Ольга предстала с открытыми плечами. Тогда многие подписчики музыканта в социальных сетях писали, что возлюбленная Шнурова выглядит просто восхитительно, да и сам Сергей очень изменился рядом с ней.