«Никто и подумать не мог»: Влад Соколовский снял пророческий клип

Многие наблюдают за жизнью Влада Соколовского со времен «Фабрики звезд». Тогда он познакомился со своей будущей женой Ритой Дакотой. Роман у них случился уже после проекта. Они устроили пышную свадьбу, а о своей жизни рассказывали в блоге. Пара казалась идеальной, но вскоре после рождения дочери Мии влюбленные развелись.

С тех пор прошло полтора года. Соколовский извинился перед бывшей женой и смог наладить с ней отношения. Теперь молодые люди дружат. Рита нашла новую любовь, а вот ее бывший возлюбленный переосмыслил свои поступки и повзрослел. Даже выглядеть Влад стал более мужественно. Единственное, что остается неизменным, это его поездки на Бали.

Именно там был снят его новый клип на трек «Тишина». Певец любит через творчество беседовать на откровенные темы, и эта его работа тоже получилась личной: музыкальный ролик, который неожиданно для самого Соколовского оказался актуальным и злободневным. В нем рассказывается история, согласно которой непреодолимая сила мешает людям общаться и быть вместе.

По словам артиста, он с друзьями хотел сделать видео оптимистичным. Режиссером стал Витя Грабовец, а главную женскую роль сыграла подруга звезды и блогер Даша Дегтяреева, «тишина» воплотилась в тучном теле Дениса Карташева.

«Когда мы поняли, какое настроение будет у этой работы, мы решили выпустить ее весной, в то время, когда все вокруг расцветает и наполняется жизнью. Но никто и подумать не мог, что весь мир будет скован коронавирусом и что-то по-настоящему сможет помешать людям контактировать и быть рядом друг с другом. Надеюсь, что мы справились с задачей поддержать людей и помогли им оставаться в позитивном настроении», — поделился Влад.

Поклонники уже успели оценить работу молодого певца. Многие отметили, что клип получился по-настоящему актуальным. «Я думаю, это то, что надо! Хорошо настроение поднимает в такие минуты», «Ураа! Очень круто и тематически, в данной ситуации. Поздравляю!», «Никто не ожидал, круто», — прокомментировали новость пользователи Сети.