«Я просто как бомж»: Иван Краско ест «Доширак» и экономит последние деньги

Народный артист России Иван Краско вместе с двумя сыновьями к началу самоизоляции уехал на дачу в Ленинградскую область. По началу все внезапно освободившееся время воспринял как отдых. Начал хлопотать по хозяйству: дрова, банька, воспитание наследников. Но спустя месяц затосковал, да и отсутствие работы сказалось на финансовом положении артиста.

«Никаких доходов, кроме зарплаты и пенсии, нет. Пожалуйста — я просто как бомж. А парни растут у меня, им надо ведь есть. Денег ужас как не хватает», — пожаловался в интервью «Комсомольской правде» Краско.

Чтобы свести концы с конами, 89-летний артист вынужден во многом себе отказывать. В меню звезды стали регулярно появляться «Доширак» и «Роллтон», которые мастер сцены называет «великолепной едой», если они идут в паре с мясом.

Больше всего артист ждет лета и его даров. Чтобы поскорее отправиться в лес за брусникой и грибами, которые он так любит.