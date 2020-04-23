Уже два года: Кейт Миддлтон поделилась редкими фото подросшего сына Луи

В честь дня рождения маленького принца, родители поздравили его в соцсети и разместили уникальные кадры.

Кейт Миддлтон и принц Уильям уже девять лет состоят в браке. Они исполняют королевские обязанности и успевают заниматься благотворительностью. Каждый год пара посещает разные страны и обсуждают возможность помощи бедным. У влюбленных подрастают трое детей: принцу Джорду уже шесть лет, а его сестре принцессе Шарлотте четыре года. Младший наследник супругов принц Луи, в 2018 году, 23 апреля, ему исполнилось два года.

Миддлтон и ее супруг редко берут детей на светские мероприятия. Лишь несколько раз в год британцам удается лицезреть наследников герцога и герцогини Кембриджских. С марта старшие дети супругов перешли на онлайн-обучение, поэтому даже в школу они временно не ходят. В честь дня рождения младшего сына Кейт опубликовала в официальном аккаунте в Instagram редкие снимки именинника. На кадрах принц Луи демонстрирует испачканные в краске ладони.

Наследник будущих короля и королевы Англии испачкал руки в краске всех цветов радуги неслучайно: это символ поддержки сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании. Так Миддлтон и Уильям решили выразили благодарность всем врачам страны, которые борются с пандемией коронавируса. Поклонники стали бурно обсуждать снимки. Многие отметили, что мальчик растет копией своей мамы.

«И снова герцогиня поймала сына в пик его шалости. Вся прелесть этих фото в том, насколько они естественные и не постановочные», — цитирует слова фотографа издание Mirror.

«До чего очаровательный малыш!», «Он вырастет невероятно красивым молодым человеком!», «Мини-копия Кейт», «Красавчик так подрос уже!» — поздравили малыша в Сети.

Праздник в честь двухлетия Луи прошел в формате чаепития. Миддлтон не скрывает, что любит печь, поэтому на столе было много вкусного. «Это стало своего рода традицией. Обычно я не сплю до полуночи и вожусь на кухне с коржами и глазурью. Но мне это очень нравится!» — поделилась супруга принца Уильяма.