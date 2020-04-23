«Готовит как поет»: Пригожин не устает восхищаться кулинарным мастерством Валерии

Звездная пара уже не первую неделю находится в самоизоляции.

Продюсер Иосиф Пригожин вновь похвастался кулинарным мастерством своей супруги, певицы Валерии. Артисты уже давно живут лишь вдвоем, отпустив помощников домой из-за самоизоляции. Так что Валерия демонстрирует все свое мастерство повара, а Пригожин не перестает нахваливать супругу. А иначе никак, сложно ругать блюда, если повар в этот момент держит в руках камеру.

«Очень хочется похвастаться завтраком от Валерии. Потрясающие сырники! Готовит как поет. Вот уже сколько дней мы вдвоем, без помощников и я все еще не перестаю удивляться», — рассказал своим подписчикам Иосиф Пригожин.

Подписчики в большинстве своем похвалили кулинарное искусство певицы, а также напомнили продюсеру, что ему очень повезло с женой.