Поднялся на еде: участник шоу «Голос» стал работать курьером

Чтобы больше не сидеть в самоизоляции, Илья Хвостов устроился доставщиком еды.

Не повезло на эстраде, повезет в самоизоляции – участник шоу «Голос» спустя три недели нахождения в четырех стенах пошел работать курьером. Юноша признается: не денег ради, свободы для. А все потому, что спустя тысячи переделанных дел, прочитанных книг, просмотренных сериалов и прослушанных альбомов стены давили по-прежнему сильно. Через три недели ему стало совсем плохо.

«Настроение начало ухудшаться, мозг начал закипать, и захотелось просто на улицу. Желательно официально», — рассказал Хвостов телеграм-каналу Mash.

Кроме того, артист таким образом еще и доказал: после рейтингового вокального шоу на главном телеканале страны он не «словил звезду», в чем многие его упрекали, а по-прежнему остается жителем Калининграда. Который может привезти еду любому земляку.

Напомним, Илья Хвостов стал участником пятого сезона шоу «Голос» в 2016 году и выступал в команде Полины Гагариной. Молодому музыканту удалось дойти до четвертьфинала.