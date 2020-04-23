«А вам слабо?»: Боня предложила своим подписчикам новый челлендж

В период самоизоляции всем трудно. Тяжело сидеть в четырех стенах, остаться без работы и бояться коронавируса. Однако у телеведущей Виктории Бони главная проблема — это скука. Звезда решила запустить новый челлендж для своих подписчиков в Instagram и даже сняла видеоролик. Напомним, не стоит заниматься физическими упражнениями без должной подготовки и консультации с врачом!

Звезда (которая, кстати, находится в солнечных Каннах, а не в России) предлагает следующее. Сделать стойку на голове и при этом перевести ноги в три разные положения. Будьте особенно осторожны с последним, можно внезапно перевернуться.

«А вам слабо?» — бросила вызов подписчикам Боня.

Комментаторы принялись за дело, хотя кое-кто решил поинтересоваться, почему звезда делает упражнения не в России, а за границей.