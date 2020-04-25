Королевские приколы: принц Уильям оказался без штанов

Герцоги Кембриджские и их дети приняли участие в телемарафоне The Big Night In. Его цель поддержать медиков, которые борются с последствиями вируса CoViD-19 и подбодрить людей в период пандемии.

Принц Уильям вышел в прямой эфир с актером Стивеном Фраем. В ролике герцог Кембриджский предстал в комедийном образе: то у него не получается подключиться к связи, то говорит, что не может выйти в эфир, потому как на нем нет штанов. Вдоволь подурачившись, актер и принц договариваются выйти на порог своих домов, чтобы вместе со всей страной поаплодировать медикам.

Акция «Clap For the Carers» проводится в поддержку врачей Британии каждый вторник уже несколько недель. В ней так же приняли участие принц Чарльз с супругой Камиллой.