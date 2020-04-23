«Да она в трусы что-то положила»: двойник Бузовой оказался мужчиной

Накануне блогер под ником НеБузова поразил фанатов поющей телеведущей Ольги Бузовой тем, что не только внешностью, но и манерами и движениями невероятно похож на звезду. Оказалось, что двойник Бузовой целенаправленно шел к результату «один в один»: сделал не одну операцию на лице, чтобы во всем быть похожей на певицу.

Восторженные отклики от подписчиков НеБузова собирает довольно давно. Сначала девушка прославилась в TikTok – там у блогера почти сто тысяч фолловеров. Но оказалось, что это и не девушка вовсе — двойником Бузовой является парень.

«Да девочка я, все верно», — написал блогер под видео, на котором засветил мужское белье.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни пребывают в шоке и недоумевают, зачем парню нужно было так менять свою внешность, другие отказываются верить, что перед ними – мужчина.

«Ты трансгендер мужичок?», «Лицо говорит само за себя, особенно когда поет, видно, похожа на транса, короче», «Ребят, это баба, видно, руки женские, бедра женские, все женское», «Да она в трусы что-то положила и хайпит, типа, она мужик», «Люди, вы че, посмотрите ее видео старые в ТикТоке, увидите ее в боди», «Какая разница, кто это, мужик или телка. Оно просто решило словить хайп за счет Бузовой и все», — написали под публикацией в «Инстаграме» фолловеры.

Многие сошлись во мнении, что благодаря этому блогер стремится прославится. И, надо отметить, сейчас его действительно обсуждают, а количество подписчиков растет.