«Очень круто!»: Собчак украсила офисные стулья своими портретами

Оригинальную мебель она разместила в рабочем кабинете.

Ксения Собчак решила показать широкой публике свой рабочий кабинет. В личном блоге она разместила фото вполне приличного кабинета с дорогой мебелью из натурального дерева. Вот только один элемент выбивался из классического ряда — стулья.

Их спинки оказались украшены портретами самой Ксении Анатольевны. Поклонники ведущей оценили офисный шик известной журналистки.

«Офис крутой. Под стать хозяйке», «И стулья симпатичные», «Очень круто!», «Как красиво, и стулья классные», «Даже стулья именные», — написали фолловеры в комментариях.

Ранее ведущая «Док-ток» пожаловалась, что сильно страдает из-за закрытия салонов красоты и показала ужасный, на ее взгляд, маникюр. Девушка уверена, что женщины ее социального статуса не должны так выглядеть.