«Как живая…»: Филипп Киркоров растрогался, увидев портрет своей мамы

Филипп Киркоров порадовал своих подписчиков в Instagram новой фотографией. Вот только это оказался не очередной кадр с гастролей, а прекрасный портрет мамы артиста, Виктории Киркоровой (Лихачевой).

Стоит заметить, что это вовсе не фотография, а рисунок, выполненный от руки, хоть и перерисованный с оригинальной фотографии. Мастерство художника сложно не заметить, ему удалось добиться максимально сходства и теперь этот портрет можно смело вешать на стену.

«Спасибо! Это очень красивая работа! Как живая…» — растрогался артист.

Напомним, Виктория умерла от рака в 1994 году. Многие подписчики артиста с восторгом встретили фотографию. Некоторые отметили, что женщина на ней буквально прекрасна, а другие подчеркнули внешнее сходство с дочерью Филиппа, Аллой-Викторией.