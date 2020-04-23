«И так не понимал, зачем идти в первый класс»: сын Барановской не хочет учиться онлайн

Юлия Барановская призналась, что испытывает серьезные трудности с онлайн-обучением своего младшего 7-летнего сына Арсения. При этом со старшими — 15-летним Артемом и 12-летней Яной — проблем нет никаких. Дети уже довольно самостоятельные и сами делают уроки.

«С ним очень тяжело. Он и так не понимал, зачем ему идти в первый класс, ходил худо-бедно из-за живого уголка, где живет его любимый хамелеончик. А сейчас это онлайн! Когда наш президент объявил неделю нерабочей, я иду мимо ванной и слышу, как он говорит: «Я вообще не понимаю, почему меня разбудили? Почему я должен учиться?»

Я говорю: «В смысле? Ты должен учиться? У вас и так легкая программа сейчас, облегченная». А он мне говорит: «Ты что, не слышала? Это нерабочая неделя! А ты мне всегда говоришь, что учиться – это значит работать! Почему я должен работать, если президент сказал не работать?» — поведала Барановская на передаче «Вечерний Ургант» (Первый канал).