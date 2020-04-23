«Я – все, я на грани»: Самойлова взвыла от своей нынешней жизни

Жена Джигана больше не знает, чем ей заняться в изоляции.

Оксана Самойлова пожаловалась на трудности «заточения» в своем особняке за 140 миллионов рублей. У нее больше нет сил бездельничать, заявила она в личном блоге.

По словам жены Джигана, всю пользу, которую можно было получить от самоизоляции, она уже получила: убрала дом, почитала книги, потренировалась, пообщалась с детьми. И ей катастрофически не хватает работы, путешествий и просто прогулок.

«Просто лежать и отдыхать сил уже нет, это самое сложное для всех сейчас, наверное. Все, конечно, бодрятся в Instagram, типа, есть еще запал на дополнительный месяц изоляции. Но я – все, я на грани», — призналась звезда.

Напомним, в настоящий момент Самойлова объявила о разводе и осталась в своем огромном доме с четырьмя детьми одна. Джиган же, по некоторым данным, в настоящий момент приходит в норму в престижном оздоровительном комплексе «Вилла Плес» за 100 тыс. рублей в сутки.