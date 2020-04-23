«Тимати превращается в Джигана»: рэпер побрился налысо

«Чистая голова – и стоп коронавирусу!» — провозгласил Рамзан Кадыров и запустил в «Инстаграме» эстафету, согласно которой дюжина популярных блогеров и артистов должна побриться налысо. Среди адресатов «чистого» марафона – рэпер Тимати. Не прошло и суток, как артист подхватил эстафетную палочку и взялся за машинку.

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Перед тем как избавиться от густой и пышной шевелюры, Тимур посетовал.

«На рубеже 37 лет мужчине больше свойственно молодиться, отращивать там всякие модные прически, потому что радоваться то вот этим самым густым пышным волосам осталось не так долго – они рано или поздно пойдут плешью да высыпятся или станут полностью седыми», — произнес артист, поглаживая свои локоны.

Но, продолжил музыкант, вызов сделан, эстафета есть эстафета и он принимает ее от Рамзана Ахматовича.

«Хотел, конечно, быть модным парнем, но мне придется вернуться к обычной нормальной, пацанской», — произнес Тимати и включил машинку.

Волосы быстро исчезли с головы певца. В финале он показал свою новую прическу и поспешил надеть шапку. Подписчики посмеялись над певцом, а также поддержали его.