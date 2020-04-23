«Облапошенный и обобранный»: Цымбалюк-Романовская жестко высказалась о Джигарханяне

Виталина Цымбалюк-Романовская выступила в личном блоге с сочувственными словами в адрес бывшего супруга Армена Джигарханяна. Она считает, что его окружение опасно для него и способно оставить артиста и его родственников ни с чем. Это произошло после выхода программы «Пусть говорят» на Первом канале.

На шоу Виталина Цымбалюк-Романовская выступила оппонентом Ольги Казаченко, претендующей на роль невесты сына Джигарханяна, Степана. Пианистка не верит в их отношения, как и в то, что бывшая супруга Армена Борисовича искренна в своем желании быть рядом с ним.

Напомним, Татьяна Власова поспешила вернуться из Америки в Россию и воссоединилась с супругом. В студии бывшие, нынешние и предполагаемые будущие родственники устроили горячие споры о том, кто из них прав. В итоге сын народного артиста обратился к Виталине с просьбой забыть их семью.

«Лучше всех сказала Татьяна Сергеевна. Она сказала: «А кто такая Виталина, чтобы ей что-то доказывать?» Совершенно согласен с ее мнением. Знаешь что, Виталина, займись-ка делом!» — обратился Степан к Виталине на шоу.

Пианистка восприняла сказанное по-своему. «Нечем больше самоутвердиться. Уже за 50, за 80, а только одно может их прославить — обзываться на Виталину. Я в шоке». А потом прошлась и по бывшему супругу.

«Театр отобрали у него. Так что облапошенный и обобранный у нас Армен Борисович, к сожалению», — написала она. Также она заметила: «Тане со Степкой «друзья» тоже ничего не оставят». Здесь она имела ввиду Власову и сына Джигарханяна.