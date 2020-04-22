«Вы плюнете мне в лицо»: Чулпан Хаматова ответила «хамам» на травлю за роль Зулейхи

Сериал о людях, сосланных Советской властью в Сибирь, вызывает все больше критик со стороны зрителей. Исполнительница главной роли отметила, что она благодарна за обрушившийся на нее негатив.

В период самоизоляции на канале «Россия 1» стартовал многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза», снятый по роману татарской писательницы Гузель Яхиной. Главную роль девушки из глухой татарской деревни сыграла Чулпан Хаматова. Она никак не ожидала, что ее работа вызовет шквал критики. Некоторые зрители выразили недоумение, почему главная героиня говорит на русском языке, другие же раскритиковали режиссеров, которые допустили исторические несостыковки.

Теперь в Сети ведутся постоянные споры. Одни хвалят сериал, другие разносят в пух и прах. Чулпан уже не раз отвечала на травлю хейтеров. Накануне она снова подняла эту тему в Instagram благотворительного фонда «Подари жизнь». Актриса предложила сделать онлайн-конференцию.

«Вы плюнете мне в лицо, скажете все гадости, какие только хотели, но переведете деньги в фонд», — заявила она. «Для меня это перевертыш, я ведь, наоборот, ждала реакции со стороны прогрессивной части общества. Мол, у нас там все приглажено и облегчено. Что те, кто читал Солженицына, скажут: «Чего вы тут устроили пионерский лагерь?». Что это не похоже на раскулачивание и лагеря», — призналась артистка.

Она не исключила, что зрители просто нашли, на чем сорвать злость, так как переживают не лучшие времена. Чулпан понимает, что самоизоляции накладывает свой отпечаток на настроение людей.

«Дорогие хамоватые люди, спасибо вам большое! Вы даже не представляете, какую поддержку я получила», — заявила актриса. Она призналась, что Наталия Дмитриевна Солженицына написала ей много теплых слов.

А вот дочь Эльдара Рязанова Ольга примкнула к группе тех, кто критикует новый сериал. На своей странице в Facebook девушка высказала свое мнение о работе актеров и режиссера картины. По словам наследницы прославленного режиссера, сначала все выглядит правдоподобно, а потом превращается в научную фантастику. По ее мнению, все идет под откос, «когда люди оказались брошенными в тайге».

«А уж если герои отрицательные, как персонажи Мадянова и Баширова, так мазаные густой черной краской в несколько слоев, без всяких оттенков серого. И совсем непонятно, почему этого гниду Баширова (его героя, конечно) после его чудовищного поступка — кражи всех продовольственных запасов — встречают, как ни в чем не бывало, и вместо того, чтобы растерзать на месте, ставят надсмотрщиком над поселенцами», — написала Ольга.

Дочь Рязанова заверила, что и нежная история любви не вызвала у нее доверия. Многие подписчики согласились с доводами девушки.