Моменты счастья: Лопырева запечатлела подросшего сына Булатова в шортах

Виктория Лопырева еще в феврале уехала в ОАЭ. Там у телеведущей была работа. Она занималась организацией фестиваля «Матрешка». Но в итоге девушка решила там задержаться и переждать период пандемии коронавируса. Знаменитая блондинка вместе с мужем Игорем Булатовым и годовалым сыном Марко Лео коротает дни в отеле на побережье. Иногда она выходит подышать свежим воздухом или занимается йогой на террасе.

До недавнего времени Виктория не скучала в Дубае. Она то готовила вкусности на день рождения супруга, то придумывала, чем занять наследника.

«Когда уже неделю исправно занимался онлайн тренировками и вспомнил, как мыть полы и красить корни зубной щеткой. Счастливо повалялся на диване и узнал, как это — ничего не делать и никуда не спешить, но тут бам, и накрыло. Я самый большой оптимист в нашей семье , но и на солнце бывают пятна. Не хочу гневить Бога — у меня правда все хорошо, но настроения нет совсем», — призналась на днях модель.

Она решила развеяться, устроив танцы при приглушенном свете. Под звуки латины девушка соблазнительно виляла бедрами. Она была облачена в майку и мини-шорты. Скорее всего, за телеведущей наблюдал ее возлюбленный в тот момент. По словам блондинки, иногда она танцует, чтобы расслабиться.

Но главной отрадой для Виктории является ее сын. С тех пор, как закрыли бассейны в связи с карантином, она купает малыша в тазике. По дому мальчик часто бегает в плавательных шортах. Своего подросшего наследника с модной прической Лопырева запечатлела в коридоре. Малыш бегал в поисках возможности выбежать на улицу. Как долго еще девушка пробудет в вдалеке от дома, неизвестно. Она признавалась, что пока в Россию возвращаться не спешит.