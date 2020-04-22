«Еще и психует»: Яна Рудковская показала, как «отгребла» от Плющенко на карантине

Яна Рудковская не скрывает, что уже больше месяца соблюдает самоизоляцию. Для светской львицы карантин начался после возвращения из Парижа. Теперь продюсер придумывает разные способы, чтобы развлечь поклонников, не выходя из дома. Раньше она хвасталась брендовыми нарядами на звездных тусовках, а теперь устраивает дефиле прямо в своем особняке. За последние недели блондинка успела похвастаться коллекцией сундуков Louis Vuitton, необычных туфель и фирменных пижам.

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Также Рудковской понравилось снимать забавные роли с членами семьи. Она устраивает танцы то с сыном Сашей, то с мужем Евгением Плющенко. При этом всегда девушка хвастается очередным нарядом. На этот раз она решила удивить поклонников.

Продюсер собралась устроить акробатическое выступление с возлюбленным. Если у Плющенко сразу получилось поднять ее от пола и удерживать лишь своим телом, то у хрупкой Яны трюк проделать получилось далеко не сразу. На видео видно, как Евгений срывается и нецензурно выражается в адрес супруги.

«Чего мне это стоило. Юбку не надевала и стульчик не подставляла, а отгребла по-полной! Смотреть до конца! Шел уже как 50-й день карантина у меня и 32-й — у Евгения», — призналась светская львица.

«Яна, а Женя псих», — отметила одна из подписчиц. «Полчаса не могли сделать, вы меня бы уже убили», — ответила ей звезда. Другие пользователи Сети тоже оценили смелость блондинки. «Вы герой, пытались удержать мужское тело», «Ох, Евгений очень строг», «Еще и психует», «Мило, такие забавные», «Вы же на кефирной диете, откуда силы-то», «Тренера видно сразу, ваш сын так каждый день под строгим надзором», — прокомментировали пост подписчики.