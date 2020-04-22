«Говорить может»: Бабкина смогла пообщаться с сыном по телефону

Поклонники Надежды Бабкиной весь апрель следят за новостями о самочувствии певицы. Звезда находится в одной из столичных клиник с подтвержденным коронавирусом, который стал причиной развития двусторонней пневмонии. Врачи оценивают состояние звезды как тяжелое.

Близкие артистки не дают никаких комментариев о состоянии здоровья Бабкиной. Накануне появилась информация, что артистка общается жестами и плохо говорит, заторможенно реагирует на окружающих, а также пребывает в депрессивном состоянии. Но Антон Собянин, исполнительный директор театра «Русская песня», порталу РИА Новости эти сообщения поспешил опровергнуть.

«Надежда Георгиевна в сознании, она говорить может. Ей это пока трудно, но она позвонила самому близкому человеку — сыну, все хорошо», — рассказал Антон Собянин.

Напомним, о госпитализации Бабкиной стало известно спустя неделю после того, как ей стало плохо. У «казачки Нади» поражена значительная часть легких из-за воспаления, некоторое время звезда находилась в медикаментозной коме и на аппарате ИВЛ.