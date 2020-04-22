«Ты не главный»: Карина Разумовская поделилась секретами воспитания первенца

Актриса театра и кино Карина Разумовская в самоизоляции окунулась с головой в материнство. Звезда сериала «Мажор» дни напролет проводит с малышом Платоном и наслаждается общением с ним. Весь быт и режим актрисы сейчас подчинены жизни маленького члена семьи. И 37-летняя знаменитость признается, что если бы не коронавирус, то Разумовская пропустила бы, как сын впервые встал на ножки.

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Что касается воспитания, то тут Разумовская считает: пока ребенок маленький, нужно ему разрешать больше, чем обычно. Например, есть руками, мазать кашу по лицу или поверхностям. Так, говорит звезда в интервью порталу 7дней.ru, малыш познает мир.

«Пока я довольно много ему позволяю, но потихонечку все-таки уже пытаюсь ограничивать, ставить рамки: есть взрослые, есть ребенок, ты, безусловно, очень любимый, но ты не главный. Главный в семье — папа», — рассказывает Разумовская.

Звезда уверена, что патриархат — основа семьи и именно отец в жизни мальчика играет большую роль. И признается, что оставляет сына с папой со спокойной душой: супруг отлично справляется с ребенком.