Тайная внучка Владимира Высоцкого повзрослела и стала красавицей

Владимир Высоцкий рано ушел из жизни, но до сих пор для многих он остается любимым бардом. Он всегда был окружен женщинами, поэтому, еще будучи студентом, впервые женился. Известно, что также несколько лет у него продлился роман с актрисой Татьяной Иваненко, которая славилась своей красотой. Судьба свела их в театре на Таганке. В театральной тусовке все знали об их отношениях. Как часто бывает, девушка забеременела от артиста и родила дочку Анастасию в 1972 году.

Высоцкий официально ребенка не признал, но и опровержений не делал. При рождении кроху записали как Анастасию Владимировну Иваненко. Она выросла, окончила факультет журналистики МГУ и вышла замуж. У нее есть дочка Арина Сахарова. Несколько лет назад тайная внучка Владимира Семеновича завела страничку в Instagram. Поклонники поражены тому, какой красавицей она стала. Девушке уже 21 год. Она живет на юго-западе Москвы, а после окончания школы с углубленным изучением французского языка молодая особа стала учится медуниверситете.

На снимках Арина демонстрирует точеную фигуру модели и эффектную внешность. Длинные волосы, пухлые губы и большие глаза — это она демонстрирует на снимках, вызывая восторг у пользователей Сети. «Как вы на свою бабушку похожи», «На дедушку больше», «Я в Арине его вижу», — обсуждают снимки подписчики.

Стоит отметить, что семья Иваненко никогда не давала интервью. Они стараются не говорить о родстве с Высоцким. Татьяна живет в квартире в Москве, полученной от театра. У дочери Высоцкого, Анастасии, есть свое жилье, а Арина пока ютится вместе с прабабушкой, пишет «Комсомольская правда».