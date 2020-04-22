«Близкий и родной мне зверь»: Топалов рассказал, почему выбрал костюм панды в шоу «Маска»

На протяжении двух месяцев на телеканале НТВ идет секретное шоу – проект «Маска». В восьмом выпуске, ставшем полуфиналом для участников, маску снял Панда. Как и предполагало жюри, в костюме черно-белого животного оказался певец Влад Топалов. Его супруга Регина Тодоренко была в числе судей проекта и с первой передачи заявила, что узнала своего мужа. Почему Топалов решил выступать под маской Панды, он рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, всего персонажей 12. Это животные, насекомые, предметы или явления. Участникам, среди которых оказались шоумен, журналист, спортсменка, а также актеры и певцы, было предложено выбрать себе костюм. И Топалов остановил свой выбор на панде.

«Панда — одно из моих любимых животных. И по искренней случайности она стала любимицей моего сына. И когда мне сказали, что есть возможность выбрать любой костюм, я нисколько не сомневаясь, выбрал Панду. В общем, это близкий и родной мне зверь», — объяснил Топалов.

В костюме, признался артист, было очень жарко выступать. Но костюмеры позаботились и помогли хотя бы немного сгладить этот недостаток – вшили два вентилятора на батарейках, за что Топалов поспешил поблагодарить, сразу как снял маску. Кроме того, обзор из-под головы панды был очень ограничен – об этом, кстати, рассказывали и предыдущие рассекреченные участники.

«Было единственное отверстие. Находилось оно там, где у Панды расположен рот. Оно было таким узким, что я смотрел под кончик своего носа и видел внизу свои ступни. В общем, было очень сложно ориентироваться», — рассказал певец.

В финал шоу прошли четверо участников – это Попугай, Олень, Волк и Лев. Заключительный выпуск проекта состоится 26 апреля в 20:10 на НТВ.