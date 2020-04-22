«Красиво прилипают кг»: поправившаяся Слава в нижнем белье заставила ей завидовать

Певица Слава всегда отличалась свободолюбивым характером. Многие помнят клип на песню «Попутчица», который сделал девушку знаменитой. Спустя много лет она по-прежнему может похвастаться моложавым видео и стройной фигурой. И это при том, что у нее есть двое детей: 21-летняя дочь Александра Морозова от первого брака и восьмилетняя Антонина от Анатолия Данилицкого. Именно с супругом и младшей наследницей она коротает дни в самоизоляции.

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Многие звезды переживают, что поправились на карантине. Лера Кудрявцева, Ольга Бузова и другие знаменитости уже набрали пару лишних килограммов. Они стараются скрывать изменения в фигуре. А вот Слава открыто призналась, что поправилась. Более того, она облачилась в нижнее белье и кроп-топ. Певица без макияжа и в откровенном наряде устроила танцы у себя дома.

«Я еще так вполне ничего мамуля! Плюс 5 кг, но мне кажется мне даже идет! Всем классного настроения», — написала Слава.

Девушка многих артистов заставила завидовать тому, что ее фигура преобразилась. «Ну вот есть люди, у которых красиво прилипают кг», — заявила Валерия.

«Я пошла и удавилась. На побегах огурцов и фасоли», — пошутила Елена Ваенга. «Мамуля всем девчулям даст фору», — присоединилась Эвелина Бледанс. Поклонники тоже восхитились артисткой.

«Славочка, Вы всегда ангел, Богиня, так хороши, что глаз не оторвать!», «Отличная фигурка, класс», «Когда кг прилипают правильно, зависть», — прокомментировали пост подписчики.