Хрупкая и стройная: Волочкова на архивном фото предстала в боди и на пуантах

44-летняя Анастасия Волочкова на личной страничке в Instagram поделилась памятным снимком из личного альбома. На архивном фото балерина позировала в облегающем боди и на пуантах. Так, бывшая возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова похвасталась хрупкой и стройной фигурой. Примечательно, что меньше, чем за сутки черно-белый снимок знаменитости оценили порядка девяти тысяч человек, в том числе и экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович.

Судя по всему, фото, которое было сделано еще на заре ее карьеры, Волочкова обнаружила, разбирая домашние архивы. Будущая прима Большого театра выглядит на своем портрете практически неузнаваемо. Сама Анастасия решила подписать памятный снимок, дав понять, что это действительно она позировала перед объективом фотокамеры.

«Это я…» — лаконично отметила балерина.

Волочкова не скрывает: она до сих пор старается придерживаться особой диеты. В интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» артистка рассказала о том, что уже давно не ест хлеб. Своим фирменным блюдом Анастасия называет икру на огурчиках. Ко всему прочему, балерина варит для себя овощные супы с красным перцем.

Напомним, что в отношениях с Игорем Вдовиным Анастасия родила дочку Ариадну. Наследница Волочковой в свои четырнадцать лет увлекается конным спортом и живописью. В настоящее время дочка артистки живет в семье своего отца. Ариадна с легкостью нашла общий язык с мачехой. При этом, девочка старается навещать и маму.

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