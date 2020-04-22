«Ангел мой, будь счастлива!»: Александра Яковлева тепло поздравила внучку с днем рождения

Как отметила актриса, в будущем ее родственница будет работать железнодорожником.

Звезда легендарных картин «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева, которая около года назад объявила, что борется с раком, тепло поздравила свою внучку Анастасию с днем рождения. Она опубликовала совместный кадр с заметно повзрослевшей девушкой.

«Кениг. Сегодня день рождение моей внучки Насти Яковлевой. Ангел мой, будь счастлива!» Александра Яковлева

В хештегах Александра Яковлева отметила, что внучка уже вымахала ростом с бабушку. Она у нее спортсменка, красавица, отличница и будущий железнодорожник.

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Отметим, что Настя — дочь сына Яковлевой от брака с актером Валерием Кухарешиным. Отец девушки Кондратий Яковлев занимает в Калининграде видный пост. С 2018 года он находится на должности генерального директора «Калининградской пригородной пассажирской компании». Ранее был начальником поезда на «Сапсане». Неудивительно, что его дочь в будущем также хочет стать железнодорожником.