«Ангел мой, будь счастлива!»: Александра Яковлева тепло поздравила внучку с днем рождения

Звезда легендарных картин «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева, которая около года назад объявила, что борется с раком, тепло поздравила свою внучку Анастасию с днем рождения. Она опубликовала совместный кадр с заметно повзрослевшей девушкой.
«Кениг. Сегодня день рождение моей внучки Насти Яковлевой. Ангел мой, будь счастлива!»
В хештегах Александра Яковлева отметила, что внучка уже вымахала ростом с бабушку. Она у нее спортсменка, красавица, отличница и будущий железнодорожник.
Отметим, что Настя — дочь сына Яковлевой от брака с актером Валерием Кухарешиным. Отец девушки Кондратий Яковлев занимает в Калининграде видный пост. С 2018 года он находится на должности генерального директора «Калининградской пригородной пассажирской компании». Ранее был начальником поезда на «Сапсане». Неудивительно, что его дочь в будущем также хочет стать железнодорожником.