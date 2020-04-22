Андрей Разин поделился редким снимком с красавицей-женой Маританной

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram разместил редкий кадр, на котором он со своей супругой Маританной. Надо отметить, что снимки с красавицей-женой на его страничке появляются нечасто.

Как рассказал продюсер, сейчас его самый близкий человек помогает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также подросткам, оказавшимся под опекой и попечительством. Оказывается, супруга Андрея Разина работает над целой комплексной программой, цель которой выявить детей, склонных к суициду.

«Это — большая работа, в рамках которой планируется принять на работу около 360 специалистов-психологов практически во всех регионах России». Андрей Разин

Отметим, что именно Маританна родила в свое время продюсеру сына Александра, который скончался от сердечного приступа в 2017 году. Ему было всего 17 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище. Кстати, рядом находится могила известного певца Евгения Осина. Андрей Разин присматривает за погостом.