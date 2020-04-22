«Марат Башаров рассказал, зачем бил своих жен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева

Андрей Разин поделился редким снимком с красавицей-женой Маританной

Супруга продюсера помогает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Андрей Разин поделился редким снимком с красавицей-женой Маританной
Разин поделился снимком с красавицей-женой/http://globallookpress.com/

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram разместил редкий кадр, на котором он со своей супругой Маританной. Надо отметить, что снимки с красавицей-женой на его страничке появляются нечасто.

Как рассказал продюсер, сейчас его самый близкий человек помогает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также подросткам, оказавшимся под опекой и попечительством. Оказывается, супруга Андрея Разина работает над целой комплексной программой, цель которой выявить детей, склонных к суициду.

«Это — большая работа, в рамках которой планируется принять на работу около 360 специалистов-психологов практически во всех регионах России».

Андрей Разин

Отметим, что именно Маританна родила в свое время продюсеру сына Александра, который скончался от сердечного приступа в 2017 году. Ему было всего 17 лет. Он похоронен на Троекуровском кладбище. Кстати, рядом находится могила известного певца Евгения Осина. Андрей Разин присматривает за погостом.

Тэги

Александр РазинАндрей РазинЕвгений ОсинМаританна РазинаНовости google
Loading...