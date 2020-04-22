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Шестеро детей и бывшая жена Ромы Жукова вынуждены сидеть на гречке и тушенке

Музыкант заявил, что сейчас кризис и помочь своей семье он не может.

Шестеро детей и бывшая жена Ромы Жукова вынуждены сидеть на гречке и тушенке
Рома Жуков перестал помогать бывшей жене и детям/http://globallookpress.com/

Бывшая супруга музыканта Ромы Жукова Елена заявила, что экс-муж совсем забыл о ней и их общих шестерых детях. Как отметила женщина, сейчас в этот непростой момент, вызванный пандемией, ее поддерживают все, кроме бывшего мужа.

«Давал по 15 тысяч рублей на нас, семерых, на две недели. Говорил, что сейчас кризис, будем есть гречку с тушенкой».

Елена Жукова

Как отметила Елена, бывший муж чуть ли не в открытую желает ей смерти. К примеру, детям он говорит, чтобы в магазин сами они не ходили. Все продукты заставляет покупать Елену. Причем хочет, чтобы она подцепила какую-нибудь заразу. Детям напрямую сказал, что если с их мамой произойдет несчастье, то он их сам воспитает. Впрочем, Елена в этом сомневается. Денег на них он фактически не выделяет.

Как отметила Елена Жукова, ее бывший муж купил себе собаку, снял шикарный дом. Она уверена, что деньги у него есть, просто тратит он их не на детей, а на свою новую избранницу Ольгу Илларионову. С ней он в будущем собирается сыграть шикарную свадьбу в Париже, сообщает «СтарХит».

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