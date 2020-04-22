Многодетный красавец: 70-летний Ричард Гир в третий раз стал отцом

В то время как все ровесники Ричарда Гира нянчат внуков и правнуков, он обзаводится детьми. СМИ сообщили, что звезда Голливуда и его 37-летняя супруга Алехандра Сильва стали многодетными родителями. У пары родился второй общий малыш. К слову, первый сынок у супругов появился в начале 2019 года.

Кроме того, для каждого из новоиспеченных родителей ребенок стал третьим по счету — у Гира от предыдущих отношений с моделью Кэри Лоуэлл есть 20-летний сын, а у Алехандры — шестилетний мальчик от первого брака.

Напомним, не так давно 74-летний Евгений Петросян тоже стал отцом. Ребенка от супруги Татьяны Брухуновой ему родила суррогатная мать. Новоиспеченные родители предпочитают не обсуждать эту тему в публичном пространстве и отмалчиваются.