Новая возлюбленная экс-мужа Пелагеи похвасталась пышной грудью без бюстгальтера

Иван Телегин и Пелагея в начала года объявили о расставании. Певице было нелегко решиться на откровение, но позже она призналась, что не живет с мужем уже несколько месяцев. Подробностей размолвки блондинка озвучивать не стала, но все произошло на фоне слухов об изменах спортсмена. Бывшие супруги поддерживают дружеские отношения ради дочери Таисии. Девочке всего три года, поэтому они стараются оставаться для нее примерными родителями.

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Большую часть времени наследница проводит с Пелагеей, а вот ее экс-супруг уже не скрывает своего романа с молодой особой по имени Мария Гончар. Не так давно они стали жить вместе и даже завели собаку, для которой открыли отдельную страничку в Instagram. Там время от времени появляются и общие фото влюбленных. Владелица турфирмы сохраняет медиаактивность, несмотря на волну негатива в свой адрес. Многие считают ее разлучницей, так как девушка была замечена с хоккеистом, еще когда он был в браке с Пелагеей.

Но эффектная внешность Марии неоспорима. В соцсети ей часто делают комплименты. Накануне она опубликовала новое фото, на котором позирует в джинсах и облегающей майке персикового цвета. Бизнесвумен позировала на фоне моря без бюстгальтера. Откровенный наряд позволил рассмотреть ее пышные формы.

«Когда границы были открыты», — написала избранницы Телегина. Она дала понять, что скучает по путешествиям. А вот поклонники стали обсуждать ее внешность. Многие позавидовали изящным формам молодой девушки.