«Волшебный завтрак»: сидящая на кефире Рудковская балует сына свежими ягодами

Музыкальный продюсер призналась, что не представляет свою жизнь без кисломолочных продуктов и йогуртов.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 45-летняя Яна Рудковская намеревается сбросить пару лишних килограммов, ограничив свой дневной рацион. При этом музыкальный продюсер подметила, что она не представляет свою жизнь без кисломолочных продуктов и йогуртов. Поэтому худеть бизнесвумен решила на кефире и воде. Возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко дала понять, что время от времени она устраивает себе разгрузочные дни.

При этом Яна все-таки пополнила новыми снимками авторскую традиционную рубрику с завтраками. На этот раз супруга фигуриста накрыла стол для семилетнего Саши Плющенко. Так, сидящая на кефире мама юного спортсмена решила побаловать сынишку свежими ягодами: спелой клубникой и голубикой. Также Рудковская приготовила для наследника сырники и заварила свежий чай. Примечательно, что особое внимание музыкальный продюсер уделила сервировке стола, украсив его цветами в вазах.

«Пасхальные букеты обычно стоят неделю, не раз замечала. Удивительно, но факт! И сегодня получился какой-то особенно волшебный завтрак, с маленькими хрустальными лилиями, я про них совсем забыла, а вчера перебирала дом и нашла! Завтрак накрыт мною для Санька, я же держусь стойко на кефире», — отметила Яна.

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