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Алина Загитова в бордовом худи поделилась серией упражнений для стройной талии

Их легко может повторить каждый в домашних условиях.

Алина Загитова в бордовом худи поделилась серией упражнений для стройной талии
Алина Загитова. Фото Global look press.

17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова дала серию простых упражнений на пресс и спину, которые легко можно повторить дома. Видео размещено в «Яндекс.Эфире» в разделе #лучшедома (блок «Фитнес дома»). Это совместный проект развлекательно-познавательного сервиса с московским департаментом спорта.

И выступление Загитовой здесь не единственное. На площадке планируется регулярное размещение видеороликов от ведущих спортсменов России, благодаря которым люди смогут поддерживать физическую форму в условиях самоизоляции.

Отметим, что Алина как всегда очаровала своих поклонников не только физической формой, но и удивительной девичьей харизмой и скромностью. Для записи ролика спортсменка выбрала бордовое худи и черные облегающие легинсы.

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