«Порой меня заносило»: Илья Соколовский не раз находился на грани развода с супругой

Актер Илья Соколовский, который сыграл одну из главных ролей в картине «Волкодав», в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей жене Елене. От нее у него двое сыновей. Он вспомнил их историю знакомства, а также признался, что не раз был на грани развода с супругой.

«У нас в культурном центре была практика. Снегурочкой там на празднике была моя будущая жена. Я сказал другу: «Если получится, то эта девочка будет моей супругой». Помню я взял у Лены телефон и потерял бумажку с номером. Потом мы случайно встретились. Она пришла ко мне в гости. Я сам ее позвал». Илья Соколовский

Как отметил актер, ее родителям Лена очень нравилась. «По сути, меня мама заставила жениться. Она сказала: «Имей совесть. Сделай уже Лене предложение». Жена моя ломалась недолго и согласилась стать моей женой», — сказал актер.

По словам Соколовского, за годы совместной жизни у них в браке бывало всякое. Порой они стояли на грани развода. «Мы вместе с женой уже 21 год. Надо Лене, конечно, поставить памятник. У меня бывают заносы. Но дома я расслабляюсь. Все это благодаря жене. Самое страшное, это когда идешь домой, а тебе туда неохота. У меня такого нет. За 20 лет бывало всякое, но сейчас мы вместе. Я думаю, что не ошибся в своем выборе», — сказал Илья Соколовский.