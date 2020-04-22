«Сногсшибательная!»: Нюша в леопардовом купальнике восхитила стройностью

За неимением свежих пляжных снимков и из-за введенного режима самоизоляции 29-летняя Нюша вынуждена публиковать на личной страничке в Instagram архивные летние кадры. Так, пересматривая понравившиеся снимки, поп-исполнительница решила поделиться с верными почитателями селфи, на котором она позировала в леопардовом слитном купальнике. Примечательно, что армия поклонников артистки разделилась на два лагеря: пока одни критиковали певицу за излишне провокационную позу, другие, наоборот, похвалили девушку за смелость, подметив, что Нюша после родов сумела привести себя в форму.

Напомним, что вместе с супругом Игорем Сивовым певица воспитывает полуторагодовалую дочку Симбу. В одном из интервью Нюша объяснила, почему назвала наследницу необычным именем. Так, артистка уточнила, что у сильной личности должно быть запоминающееся имя. При этом певица дала понять, что не собирается растить из дочери звезду.

К слову, в беседе с поклонниками возлюбленная Игоря Сивова подметила, что так и не смогла определиться с подписью к пляжному снимку. Предложив фанатов проголосовать за выбранный ею вариант: «Мать пошла за молоком!»