Пиар-директор Началовой рассказала о первой свадьбе и показала своего бывшего мужа

Пиар-директор Юлии Началовой, ушедшей из жизни чуть больше года назад, Анна Исаева в Instagram рассказала о своей первой свадьбе. Также она показала своего первого мужа и кадры с торжества.

По словам Исаевой, все прошло в 1999 году на поляне Салтыковского леса. Как она отметила, этот брак счастья ей не принес. Она достаточно быстро развелась и никогда об этом не жалела в будущем.

«С удовольствием вспоминаю кожаную юбку и кофту-сетку, купленную в ГУМе. Мою креативную коротенькую стрижку ежиком и то, чем я обмотала голову вместо фаты. Всю ночь мы с мамой красили кусок фатина в слабом растворе марганцовки, чтобы цвет объединился с костюмом».

Анна Исаева

К ЗАГСу, как сказала Исаева, они подъехали с женихом на джипе, у которого не было багажника. Автомобиль любезно предоставил их с мужем друг. Пиар-директор Началовой отметила, что на торжестве она была соведущей. Вспоминать о том браке она совсем не любит.