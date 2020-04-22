«Ноги превратились во что-то адски страшное»: Тодоренко пытается сама себе делать педикюр

Ограничения, которые вызваны пандемией коронавируса, коснулись всех жителей нашей страны. В самоизоляции находятся сейчас не только люди, но и бьюти-бизнес: салоны красоты и студии маникюра закрыты до 30 апреля. И для некоторых звезд, например, это не проблема: Кети Топурия не красит волосы, поэтому легко обходится без парикмахерской, ногти уверенно декорирует тоже самостоятельно – так что звезда сможет выдержать ограничения.

А вот для Маши Малиновской отсутствие профессиональной бьюти-помощи – катастрофа. Как и для Регины Тодоренко – телеведущая призналась в интервью Grazia, что мастера маникюра в изоляции ей очень не хватает.

«Любые попытки самостоятельно сделать маникюр или педикюр заканчиваются печально. Мои ноги превратились во что-то адски страшное — в такое, что нельзя показывать мужу, а уж тем более в Instagram», — рассказала Тодоренко.

Что касается другого ухода за собой, то в бьюти-рационе телеведущей часто встречаются различные маски и скрабы для кожи. Супруга Топалова стремится делать такой уход регулярно – дважды в неделю выбирает какую-либо маску или патчи.