«Недосыпы, вечные пучки на волосах»: Светикова показала, какой была после первых родов

6 лет назад у певицы появился первенец.

36-летняя певица Светлана Светикова призналась, что переживала рождение своих двоих сыновей по-разному. После появления на свет первенца Милана в октябре 2013 года звезда испытывала послеродовую депрессию. А вот с Кристианом, которому скоро исполнится 3 года, такого не было.

«Просто было стыдно поддаваться этим глупым утопическим настроениям», — пояснила она.

Повзрослев, Светикова стала иначе относиться не только к материнству, но и к собственной внешности. Оглядываясь на себя 30-летнюю она понимает, как была прекрасна даже сидя в декрете с маленьким Миланом.

«Недосыпы, вечные пучки на волосах и универсальная одежда, в которой существуешь 24/7, мне кажутся очень даже сексуальными», — призналась она.

В личном блоге звезда показала, какой была в тот период, произведя на многих своих поклонников весьма приятное впечатление.

«Хорошая вы мама, смотрю на фото и восхищаюсь», «Офигенная!», «Очень красивая и естественная, хоть и уставшая», «Вы в любом виде и всегда прекрасны», — прокомментировали снимок фолловеры.