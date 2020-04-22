Деликатес для гостьи: Пегова в Нижегородской области полакомилась свежей рыбой

Еще находясь в Белоруссии, 41-летняя Ирина Пегова с иронией подметила, что считает себя очень «везучим» человеком. Знаменитость посетовала на то, что она вынуждена работать в то время, как многие ее коллеги наслаждаются вынужденными каникулами. При этом актриса дала понять, что она получает большое удовольствие от съемочного процесса. Однако вместе с тем, экс-возлюбленная Дмитрия Орлова не отказалась бы от возможности уединиться в деревенском доме, изолировавшись в каком-нибудь поселке.

Приехав из Минска Ирина тут же наведалась на малую родину — в город Выкса. С собой Пегова взяла 14-летнюю дочь Татьяну. За месяц разлуки, пока актриса находилась на съемках, она успела соскучиться по наследнице. Знаменитость с юмором подметила, что было бы неплохо весь день провести на любимом диване, забыв о всех делах и запланированных мероприятиях.

Однако вместо диванных каникул навестив родственников в Нижегородской области Пегова принялась за уборку к Пасхе. Еще до праздника Ирина по традиции помыла все окна в доме, не оставив и пылинки в комнатах. При этом актриса подметила, что устроила для дочери импровизированный мастер-класс, рассказав ей о всех тонкостях процесса наведения порядка.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на личной страничке микроблога Ирина поделилась свежими кадрами, похваставшись ужином. Позже в комментариях к посту Пегова ответила на вопрос вдовы Олега Табакова. 54-летнюю Марину Зудину интересовало, кто же наловил свежую рыбу для артистки. Как выяснилось, деликатесами родственницу-москвичку решил побаловать муж ее сестры — Тани.