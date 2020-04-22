«Люди по полтора часа стоят на улице у магазинов»: Воробьев рассказал, как США противодействуют пандемии

Певец Алексей Воробьев, который в последние годы живет в США, рассказал, как в Америке борются с пандемией. Отметим, что именно в США больше всего зараженных на данный момент. По словам Воробьева, в Америке остановлены все съемки. Не работают кафе и рестораны. Можно попасть только в продуктовые магазины и аптеки. При этом он отметил, что паника у людей осталась позади. Американцы успокоились.

Как сказал исполнитель, еды в магазинах хватает, но есть определенная нехватка средств личной гигиены. В супермаркеты людей запускают по 4-5 человек.

«Чтобы войти в супермаркет, люди по полтора часа стоят на улице. Кроме того, есть определенный лимит на количество покупок в одни руки».

Алексей Воробьев



Как добавил исполнитель, ходить без дела по улицам в Америке запрещено. При этом любой человек может без проблем выгулять свою собаку. Как сказал певец, улицы города, где он живет, опустели. Люди предпочитают не рисковать своим здоровьем, сообщает портал ok-magazine.ru.