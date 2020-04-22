Волочкова на самоизоляции принялась измерять баню своими шпагатами

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram разместила очередную партию своих снимков в обнаженном виде из бани, на которых она прикрывается то веником, то тазиком. «Попытка измерить баню мерой своего шпагата. А вы как там на карантине?» — спросила она своих подписчиков, но при этом закрыла страничку в соцсетях для комментариев.

Как известно, пользователи оставляют много негатива под ее записями, когда она открывает страничку. Звезда не раз говорила, что основной поток гневных высказываний в ее адрес следует от «недолюбленных теток».

Отметим, что в этом году осенью танцовщица должна будет выйти замуж. Она уже больше года скрывает от публики своего возлюбленного. При этом именно этот мужчина постоянно фотографирует балерину в бане и в других местах.

Ранее танцовщица объясняла, почему не хочет показывать любимого молодого человека общественности. Как она отмечала, счастье любит тишину. Ей хорошо вдали от чужих взглядов с бойфрендом в ее загородном доме.