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Прилучный показал, кто теперь ему делает массаж вместо Муцениеце

Актер не скучает без любимой супруги.

Прилучный показал, кто теперь ему делает массаж вместо Муцениеце
Массаж Прилучному теперь делает собака/http://globallookpress.com/

Актер Павел Приличный в сторис Instagram опубликовал забавные кадры. На них видно, как любимый домашний пес лижет ему живот. «Собачий массаж. Дорого. Записывайтесь люди», — отшутился известный актер.

Павел Прилучный с собакой. Фото
Прилучному массаж теперь делает собака/https://www.instagram.com/bugevuge/

Судя по всему, теперь именно пес исполняет обязанности, которые ранее лежали на его супруге актрисе Агате Муцениеце.

Напомним, что не так давно в Сети появился скандальный ролик. На кадрах Муцениеце вся в слезах объяснила, что ее супруг издевается над ней. При этом, как она заметила, любимый муж не просыхает уже несколько недель. В итоге вместе с детьми актриса уехала жить к своей маме.

Между тем в сторис Павла Прилучного появились свежие записи. На кадрах он весело проводит время вместе со своими детьми от Муцениеце. Актер, судя по всему, перестал выпивать. Правда, речи о восстановлении былых отношений с супругой пока не идет. Кстати, юрист Екатерина Гордон ранее говорила, что готова помочь Муцениеце развестись и при этом получить часть имущества мужа.

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