«Ты еще мужа любишь?»: Бородина честно ответила на дерзкий вопрос Бузовой

Очередной «Утренник с Бузовой» в Instagram прошел с Ксенией Бородиной. Супруга Курбана Омарова начала разговор неожиданно.

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«Слушай, я никогда не думала, что скажу тебе это… Бузова, соскучилась!» — заявила она.

Впрочем, поющая ведущая не осталась в долгу и надавила на больную мозоль Бородиной, спросив о ее взаимоотношениях с мужем. Напомним, несколько лет назад Ксения засветилась в Сети признаниями об изменах супруга, однако позже простила его и постаралась забыть этот проступок. Но до конца это сделать не получилось, поскольку ее знакомые и, в частности, Ксения Собчак, постоянно напоминают ей об этом.

Итак, Ольга неожиданно спросила у Бородиной: «Ты мужа еще любишь?». Услышав бесцеремонный вопрос коллеги, ведущая «Дома-2» выпучила глаза.

«Еще? Очень странно, вы как будто договорились. Он вчера меня спрашивает: «А в процентном соотношении как ты меня любишь»? Я говорю: «100%»! Он такой: «Да ладно, не обманывай! Ну 50% хотя бы любишь»? Я говорю: «В смысле 50»? Он такой: «Ну 62? Ну 71»? Я говорю, ну ладно: «Пока происходит эта пандемия, карантин и мы все закрыты дома, ну 90%, хорошо», — удивила честным рассказом Бородина.